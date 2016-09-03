تركيا تقصف 12 هدفًا لـ«داعش» بريف جرابلس السورية

قصفت مقاتلات ووحدات من سلاح المدفعية التركية 12 هدفًا لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بريف جرابلس شمال سوريا.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان اليوم السبت إن سلاح المدفعية قصف 9 أهداف في منطقة غندورة في ريف جرابلس، و أن مقاتلات تركية دمرت 3 أبنية للتنظيم في غندورة ومنطقة «عرب عزة».

وأشار البيان إلى أن الجيش السوري الحر طهر منطقة “غندورة” من عناصر داعش في عملية نفذها بمساندة من قوات التحالف الدولي.

يشار إلى أن السلطات التركية استأنفت في بناء جدار أسمنتي على الحدود مع سوريا في “قضاء قارقامش” بولاية “غازي عنتاب” جنوب البلاد عقب تطهير المنطقة من الألغام التي زرعها داعش.

ولفتت إلى أن الهدف من الجدار هو مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التسلل إلى الأراضي التركية من الجانب السوري.

أ ش أ