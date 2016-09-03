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مدير إدارة «الصرف الصحي» : تغطية عدد من المصارف في الوادي الجديد

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مدير إدارة «الصرف الصحي» : تغطية عدد من المصارف في الوادي الجديد مدير إدارة «الصرف الصحي» : تغطية عدد من المصارف في الوادي الجديد

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تواصل الإدارة العامة للصرف الصحى فى الوادى الجديد، تنفيذ عدد من المشروعات منها أعمال تغطية عدد من المصارف.

وأكد على سعيد، مدير عام الإدارة العامة للصرف الصحى بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ 50 % من مساحة الـ 15 فدانًا التى سيتم إضافتها لبركة موط فى مركز الداخلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تغطية مصرف موط البديل بالكامل .

وأشار إلي أنه يتم حاليًا استكمال عملية تطوير بركة اللواء صبيح بالفرافرة في مساحة 60 فدانًا على أن ينتهى العمل بها خلال شهرين أو 3 أشهر على الأكثر.

وأضاف، أنه يجري حاليًا العمل على تغطية وتطوير مصرف درب الطيارة بالخارجة، كما تم الانتهاء من إنشاء بركة خنافس بالخارجة فى مساحة 8 أفدنة، بالإضافة إلى تطوير مصرف الخارجة فى مساحة 1200 متر.

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