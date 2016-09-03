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قبول استشكالات “الهلباوي” باستبعاد حازم وسحر الهواري من انتخابات الجبلاية

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قبول استشكالات “الهلباوي” باستبعاد حازم وسحر الهواري من انتخابات الجبلاية قبول استشكالات “الهلباوي” باستبعاد حازم وسحر الهواري من انتخابات الجبلاية

ماجدة الهلباوي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم السبت، بقبول الثلاث إشكالات المقامة من ماجدة الهلباوي، وماجدة محمود عبد العال، والتي تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد حازم وسحر الهواري، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين.

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦، ٧٢٠٩١، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، بينما حملت الإشكالات المقامة من ماجدى الهلباوي وماجدة محمود أرقام ٧٢١٨٩، ٧٢٢٣٧، ٧٢٢٤٦ لسنة ٧٠ قضائية.

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