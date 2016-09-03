ضبط ليبيين ومصري بالغردقة بحوزتهم 42 فيزا بنكية وعملات أجنبية

مراسل«ONA»:

ألقي ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، القبض علي تشكيل عصابى مكون من شخصين يحملون الجنسية الليبية ومصري تخصصوا في الإتجار بالعملات الأجنبية، وعثر بحوزتهم على 96 ألف جنيه، و42 كارت فيزا بنكية.

وتبين من التفاصيل تمكن الرائدين محمد عزت، ومحمد سنجاب معاونى مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من مصرى وليبيين اثنين، تخصصوا الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء وبضبطهم عثر بحوزتهم على 96 ألف جنيه مصرى، ومبالغ مالية بالدينار التونسى، والدولار، كما عثر بحوزتهم على 42 كارت فيزا من بنوك مختلفة .

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .