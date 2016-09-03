ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمنيا‎

مراسل«ONA»:

شنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر، ببندرملوي بجنوب المحافظة.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث الجنائية، بشن حملة ببندر ملوي، لمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة، للقضاء على كافة أساليب التهريب والغش التجاري، تمكنت من ضبط 41 قضية.

وشملت الضبطيات “1,350 طن عدس،480 علبة عصير، 900 كيلو فلفل وتوابل، 600 كيلو خل، 600 عبوة مربى، 500 كيلو جوز هند، 250 كيلو أرز،250 كيلو زيت، 165 علبة باكينج بودر، 108 عبوة شاى أخضر، 720عبوة كاكاو،500 كيلو دقيق، 375 كيلو عصير خام، 315 كيلو حلويات،300 كيلو عجوة، 250 كيلو سمسم،250 كيلو عسل، 150 كيلو زبدة، 75 كيلو جوز هند “، وجميعها سلع غذائية مجهولة المصدر تم ضبطها بشارعي مصطفي كامل والعرفاني ببندر ملوي .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .