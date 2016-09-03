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تجديد حبس رئيس جهاز التعمير بالوادى الجديد 15 يوما لتورطه فى قضية رشوة

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تجديد حبس رئيس جهاز التعمير بالوادى الجديد 15 يوما لتورطه فى قضية رشوة تجديد حبس رئيس جهاز التعمير بالوادى الجديد 15 يوما لتورطه فى قضية رشوة

>كتب أحمد الجعفرى

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل كلا من "أحمد.ع" مدير المشروعات بجهاز الوادى الجديد، و"حسن.ع" صاحب شركة مقاولات، وأيدت إخلاء السبيل بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما، و قررت المحكمة تجديد حبس كلا من "عبد البديع.م" رئيس الجهاز بالوادى الجديد، و"السيد.ر" صاحب شركة مقاولات، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالرشوة.

 

كانت نيابة الأموال العام بجنوب الجيزة، قد وجهت للمتهمين الأول "عبد البديع.م" والثانى "أحمد.ع" اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ وذلك لمساومتهما عدد من المقاولين من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة لهم نظير تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والبناء الخاصة بالجهاز، وكشفت التحقيقات عن تورط اثنين من أصحاب شركات المقاولات هما "السيد.ر" و "حسن.ع" فى الواقعة وتقاضيهما نسبة ما يقرب من 1.6% من قيمة المستخلص.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت تورط المتهمين فى قضايا فساد مالى وإدارى، وتم رصد عمليات الرشوة بالصوت والصورة من خلال تسجيل تلك الوقائع، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 317 ألف جنيه من حصيلة عمليات الرشوة.


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