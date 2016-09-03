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"جنايات سوهاج" تخلى سبيل 13 إخوانيا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

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"جنايات سوهاج" تخلى سبيل 13 إخوانيا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية "جنايات سوهاج" تخلى سبيل 13 إخوانيا متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

>سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من عناصر الإخوان بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وفى دائرة أخرى قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار رمضان عطية، إخلاء سبيل 6 من عناصر الإخوان بضمان محل إقامتهم.

 

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

 


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