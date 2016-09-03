عادل جمعة لـ في الجول: أرفض تخفيض قيمة تعاقدي مع الإسماعيلي

أكد محمد عادل جمعة لاعب الإسماعيلي عدم رغبته في تخفيض قيمة تعاقده مع الدراويش.

وكان مجلس إدارة النادي قد طلب من اللاعب ترك المعسكر في برج العرب والعودة للإسماعيلية للتفاوض حول تخفيض عقده. (طالع التفاصيل).

ويحاول مسؤولو الدراويش تخفيض عقد اللاعب المنضم من الزمالك هذا الصيف، حيث يحصل في الموسم الأول على مليون و600 ألف جنيه تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني وتصل لـ2 مليون في الموسم الأخير.

وقال لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com: "أوافق على تخفيض نسبة بسيطة، لكن لا أوافق على التخفيض الذي يطلبه مجلس الإدارة".

وأعلن "طلبوا مني الحصول على 750 ألف جنيه في الموسم".

وأضاف "أنتظر رد الإسماعيلي على استمرار من عدمه، وفي حال قرروا عدم استمراري سأرد مقدم التعاقد وأحصل على عقودي".

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد قرر الاستغناء عن اللاعب حال عدم موافقته على تخفيض عقده.

وانضم ظهير أيسر المصري الأسبق للإسماعيلي من الزمالك في موسم الانتقالات الحالي.