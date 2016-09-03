الزمالك لـ في الجول: مدافع الشباب هرب؟ ربما من مطار إمبابة

نفى أحمد عبد الحليم رئيس قطاع الناشئين في الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية حول هروب علي حسين مدافع الشباب مواليد 1998، مشيرا إلى أنه متربط بتعاقد مع النادي لم ينتهي بعد.

وتعاقد الزمالك مع علي حسين منذ 3 سنوات قادما من جاسكو مقابل 50 ألف جنيه.

وصرح أحمد عبد الحليم لـ FilGoal.com "هذا الكلام عار تماما من الصحة، اللاعب كان معي منذ ما يقرب من ساعة، ومرتبط بتعاقد مع النادي لم ينتهي بعد".

وأضاف مازحا "ممكن أن يكون قد هرب من مطار إمبابة ولم يره أحد".

وكان خليل حجي "نيمار" ناشئ الزمالك حاول الرحيل عن فريقه وطلب عدم التواجد في معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما لارتباطه بموعد للتوقيع مع ناشئين روما. (طالع التفاصيل)

لكن قطاع الناشئين قال لـ FilGoal.com إنه سيمنع سفر نيمار. (طالع التفاصيل)