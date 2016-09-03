في الجول يوضح.. موقف حازم وسحر الهواري بعد قبول إشكال الهلباوي

قبلت محكمة القضاء الإداري الإشكالات المقدمة من المرشحة السابقة على رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة ماجدة الهلباوي، ومرشحة العضوية ماجدة محمود، واللذين طالبوا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر باستبعاد عضوي مجلس إدارة الجبلاية حازم وسحر الهواري.

وكان الثنائي قد رفع دعوى ضد حازم وسحر الهواري لمنعهما من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وهو ما قبلته المحكمة، ولكن حازم وسحر الهواري قدما طلبا لرد المحكمة وهو ما حدث.

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بالتالي، ما موقف حازم وسحر الهواري من مجلس إدارة اتحاد الكرة؟

يظل الثنائي في مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى نظر الثلاث إشكالات حيث تم قبولهم فقط.

وتحدد المحكمة موعدا لنظر الاشكالات في الأيام المقبلة.

وكان الثنائي قد نجح في انتخابات اتحاد الكرة على مقعدي عضوية المجلس.