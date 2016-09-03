أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" تطلق الخطوة الثانية من مبادرة مكتبات السلام

Google+ Print
"محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" تطلق الخطوة الثانية من مبادرة مكتبات السلام "محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" تطلق الخطوة الثانية من مبادرة مكتبات السلام

أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي الحلة الجديدة من مبادرتها "مكتبات السلام" بالتعاون مع "بول اريبيا" وذلك تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعزيزا للمبادئ التي قامت عليها الجائزة.

وتعتمد فكرة المبادرة على أخذ كتاب ووضع كتاب آخر مكانه لتعزيز التبادل الثقافي ويحصل كل من يتبرع بكتاب على وجبة أطفال مجانا مقدمة من بول.

وتجعل المبادرة أحياء دبي الساحرة تتألق بالكتب التي يتحلق حولها الصغار والكبار من مختلف الجنسيات حيث تنتشر المكتبات في كل من ميركاتو مول، وممشى جميرا، والمرابع العربية، بالإضافة الى ستي ووك.

وأكد الامين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي العميد أحمد المنصوري أن أهمية المبادرة تتمثل في أن يقرأ الكتاب أكثر عدد من القراء للعمل على تنويع الثقافة وللمساهمة في توحيد المجتمع.

وأضاف "من المؤسف أن هناك العديد من الكتب التي تزين رفوف المكتبات فقط دون الاستفادة منها، والمبادرة تعمل على تدوير الكتب لتعم الفائدة على الجميع".

جدير بالذكر أن مبادرة "مكتبات السلام" التي أطلقت في ملتقى راشد بن محمد الرمضاني تزامنا مع منابر السلام التي تعتمد على
> منابر إلكترونية متنقلة يستطيع القراء من خلالها قراءة نبذة عن الكتب المتوفرة لاختيار ما يفضلونه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية