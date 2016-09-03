"محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي" تطلق الخطوة الثانية من مبادرة مكتبات السلام

أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي الحلة الجديدة من مبادرتها "مكتبات السلام" بالتعاون مع "بول اريبيا" وذلك تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعزيزا للمبادئ التي قامت عليها الجائزة.

وتعتمد فكرة المبادرة على أخذ كتاب ووضع كتاب آخر مكانه لتعزيز التبادل الثقافي ويحصل كل من يتبرع بكتاب على وجبة أطفال مجانا مقدمة من بول.

وتجعل المبادرة أحياء دبي الساحرة تتألق بالكتب التي يتحلق حولها الصغار والكبار من مختلف الجنسيات حيث تنتشر المكتبات في كل من ميركاتو مول، وممشى جميرا، والمرابع العربية، بالإضافة الى ستي ووك.

وأكد الامين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي العميد أحمد المنصوري أن أهمية المبادرة تتمثل في أن يقرأ الكتاب أكثر عدد من القراء للعمل على تنويع الثقافة وللمساهمة في توحيد المجتمع.

وأضاف "من المؤسف أن هناك العديد من الكتب التي تزين رفوف المكتبات فقط دون الاستفادة منها، والمبادرة تعمل على تدوير الكتب لتعم الفائدة على الجميع".

جدير بالذكر أن مبادرة "مكتبات السلام" التي أطلقت في ملتقى راشد بن محمد الرمضاني تزامنا مع منابر السلام التي تعتمد على

> منابر إلكترونية متنقلة يستطيع القراء من خلالها قراءة نبذة عن الكتب المتوفرة لاختيار ما يفضلونه.