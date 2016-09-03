مباحث الإسكندرية تضبط 3 متهمين هاربين من أحكام غيابية بالسجن

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل، من ضبط كل من، "ا. ا"- 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "حريق عمد" غيابياً بالسجن 15 سنة، و"م .ا" - 17 سنة طالب مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "قتل عمد" غيابياً بالسجن 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليهما.

كما ألقى النقيب على عماد الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية – منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول، من ضبط "ع. م"- 53 سنة عاطل مقيم مدينة نصر – محافظة القاهرة المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة مدينة نصر – بأمن القاهرة "قتل عمد" غيابياً بالسجن 15 سنة، وجارى التنفيذ عليه.