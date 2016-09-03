5 صيحات مكياج عليك تجربتها هذا الخريف

تحضّري لاستقبال فصل الشتاء بأجدد صيحات المكياج التي تؤكد أنك من محبّات الموضة. تابعي هذا الموضوع، وكوني السبّاقة في تطبيق ابتكارات جماليّة جديدة.

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مكياج العيون الملوّنة: إذا كنت تحبين تجربة الأفكار الجديدة، فإليك أجدد طرق استخدام الأيلاينر الملوّن من الأزرق إلى الأخضر فالأصفر. يمكنك الرسم على الجفن السفلي مثل عارضات فاندي، أو رسم قوس على الجفن المتحرك من عروض جيرمي سكوت، أو الاكتفاء بتظليل العين بلونين مختلفين.

أحمر الشفاه الأزرق والفوشيا: انتشر اللون الأزرق الفاتح على شفاه عارضات باكو ربان، واكتملت الغرابة في عروض ف فايلس، حيث دمج اللونين الفوشيا مع الأزرق لشفاه مميّزة.

الظلال الجليتر: لا يمكنك ألا تجرّبي مكياج العيون الجليتر في هذا الفصل، ولا سيما في السهرات. يمكنك تطبيق ظلال لامع على الجفن العلوي أو تطبيق الجليتر فوق الأيلاينر، كما يمكنك تطبيق الظلال الجليتر لتحديد الحواجب أو إضافة القليل من الجليتر على الزاوية الخارجية للعين.

أحمر الشفاه الداكن: عاد أحمر الشفاه الداكن بقوة هذا الفصل، لا سيما باللون التوتي والبوردو حتى أنّ بإمكانك استخدام ملمّع الشفاه باللون الأسود.

أغرب رسومات الأيلاينر: انتشرت طرق جديدة في رسم الأيلاينر. يمكنك رسم خطّ أفقيّ عند الزاوية الخارجية للعين، أو رسم شكل العين وترك فراغ بين خط الأيلاينر وخط الرموش مثل عروض كينزو، كما يمكنك تطبيق خطين أفقيين على الجفن العلوي والسفلي.

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