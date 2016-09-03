إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بمخزن سوبر ماركت بالغردقة‎

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مراسل«ONA»:

أعلن مسؤولو مرفق اسعاف الغردقة، عن إصابة 4 أشخاص بالإختناق في الحريق الذي نشب اليوم السبت، بمخزن لإحدي فروع السوبر ماركت الكبري بمدينة الغردقة .

وتبين أن المصابين هم “طيب حساني سلطان”، ٢٩سنة – الاقصر و”عمر عبد الحميد محمد”،٣١سنه ، و”حسين عبد الفتاح احمد” ،٣٣ سنه الأقصر ، و”محمد عباس محمود”، وتم نقلهم الي مستشفي الغردقه العام .

وتمكنت سيارات الاطفاء من السيطرة علي الحريق واخماده قبل أن يمتد لداخل السوبر ماركت والوحدات السكنية والعيادات الطبية وتبين نشوب حريق بتكييفات خير زمان بشارع النصر بالغردقة.

كما تبين أن الحريق إندلع فى تكييفات مخازن فرع سوبر ماركت خير زمان بشارع النصر نتيجة ماس كهربائى ، وانتقل اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر لمتابعة الموقف.

تم تحرير محضر بالحريق ، وتم إخطار النيابة.