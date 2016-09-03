أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بمخزن سوبر ماركت بالغردقة‎

Google+ Print

صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أعلن مسؤولو مرفق اسعاف الغردقة، عن إصابة 4 أشخاص بالإختناق في الحريق الذي نشب اليوم السبت، بمخزن لإحدي فروع السوبر ماركت الكبري بمدينة الغردقة .

وتبين أن المصابين هم “طيب حساني سلطان”، ٢٩سنة – الاقصر و”عمر عبد الحميد محمد”،٣١سنه ، و”حسين عبد الفتاح احمد” ،٣٣ سنه الأقصر ، و”محمد عباس محمود”، وتم نقلهم الي مستشفي الغردقه العام .

وتمكنت سيارات الاطفاء من السيطرة علي الحريق واخماده قبل أن يمتد لداخل السوبر ماركت والوحدات السكنية والعيادات الطبية وتبين نشوب حريق بتكييفات خير زمان بشارع النصر بالغردقة.

كما تبين أن الحريق إندلع فى تكييفات مخازن فرع سوبر ماركت خير زمان بشارع النصر نتيجة ماس كهربائى ، وانتقل اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر لمتابعة الموقف.

تم تحرير محضر بالحريق ، وتم إخطار النيابة.

FB_IMG_1472892476215 FB_IMG_1472892466398 (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا