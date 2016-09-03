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الليلة.. وزير الأوقاف في ضيافة «شردي» على «النهاراليوم»

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الليلة.. وزير الأوقاف في ضيافة «شردي» على «النهاراليوم» الليلة.. وزير الأوقاف في ضيافة «شردي» على «النهاراليوم»

الإعلامي مصطفى شردي

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي مقدم برنامج «يوم بيوم» على شاشة النهار اليوم، في حلقة الليلة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في حوار خاص للحديث عن ملف الملكية الوقفية داخل وخارج .

وسيتطرق البرنامج إلى حقيقة توغل الفساد في إدارة الأوقاف المصرية، وإلى أين تذهب إيرادات الأوقاف الخيرية والأهلية ؟، وهل تنجح لجنة إسترداد أراضي الأوقاف في التصدي لمافيا سرقة أملاك الوقف؟.

وسيتناول البرنامج كيف سيتم فك الإشتباك بين الهيئة والإصلاح الزراعي ؟، وملامح خطة تطوير هيئة الأوقاف، والجهود في مواجهة الفكر المتطرف.

تذاع الحلقة الليلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردى علي قناة النهار اليوم الساعة 8 مساءً.

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