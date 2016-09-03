عمرو الليثي: «الحكومة مستنية إيه علشان ترحل.. الغلاء فى كل مكان»

قال الإعلامي عمرو الليثي، خلال مقدمة حلقة الأمس من برنامج “واحد من الناس”، إن عيد الأضحى على الأبواب والحالة “ضنك”، وتوجه بتساؤل “هي الحكومة مستنية ايه عشان تقدم استقالتها ، هذه الحكومة لم تقدم شئ وعدتم فاخلفتم ويجب عليكم أن ترحلوا”.

وأضاف الليثى أن “الحكومة لو أنها تحترم المواطن المصري يجب أن تتقدم باستقالتها ولا تستمر فى هذه الخديعة، لأن الناس فعلًا “تعبانه جدًا” ، واتمنى أن لا نجد زيادة فى أسعار المترو والبنزين مع دخول المدارس لأن الكلام كتير”.

وطالب الليثى الحكومة بأن يكون لديها شفافية وأن تصارح الناس بما سيحدث لهم.

وعرض الليثى تقرير لشكاوى وهموم الناس ومعاناتهم من زيادة الاسعار والغلاء.