«أمن البحيرة» يحبط محاولة 11 أفريقيًا للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

أحبطت قوات حرس الحدود برشيد محاولة 11 أفريقيًا السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا يفيد بضبط أفريقيين حال تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد تمهيدا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد المهاجرون عند مناقشتهن بانهم قرروا الهجرة بالاتفاق مع شخصين من كفر الشيخ مقابل مبلغ ألفي دولار لكل منهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

أ ش أ