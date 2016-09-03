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ننشر أماكن صرف ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة بني سويف ‎

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ننشر أماكن صرف ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة بني سويف ‎ ننشر أماكن صرف ألبان الأطفال المدعمة بمحافظة بني سويف ‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

حصلت وكالة “أونا”، علي أماكن صرف الألبان المدعمة الخاصة بالأطفال علي مستوي محافظة بني سويف، المسجلة بقطاع الرعاية الأساسية الصحية بوزارة الصحة.

وشملت الأماكن التي تم تخصيصها : “مركز بني سويف، رعاية طفل بني سويف، مركز طبي بني سويف، مركز طبي شرق النيل، دوموشيا مركز الواسطي، أطواب، الميمون، عطف أفوه، إنفسط
> مركز ناصر، رعاية طفل ناصر، مركز طبي ناصر ، دلاص البرج مركز إهناسيا، مركز طبي إهناسيا، شاويش ، طما فيوم مركز ببا، مركز طبي ببا، طنسا ، أبو شربان ، بني قاسم مركز الفشن، رعاية طفل الفشن ، الفنت القروي، مركز طب أسرة دلهاس ، شنرا ، منشأة عمرو مركز سمسطا، بدهل،مازورة ، الشنطور” .

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أونا