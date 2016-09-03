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الإسكان: طرح 10616 وحدة بـ«دار مصر» لمن لم يوفقوا في المرحلتين السابقتين

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الإسكان: طرح 10616 وحدة بـ«دار مصر» لمن لم يوفقوا في المرحلتين السابقتين الإسكان: طرح 10616 وحدة بـ«دار مصر» لمن لم يوفقوا في المرحلتين السابقتين

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 10616 وحدة سكنية متبقية بمشروع «دار »، للإسكان المتوسط للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع الذين لم يوفقوا في الحصول على الوحدات من خلال القرعة العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز السابق سدادها، والراغبين في الحصول على وحدة من الوحدات المتبقية.

وأضاف الوزير في بيان اليوم السبت، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط، والموضح بها نماذج ومساحات وأدوار الوحدات المتبقية بكل مدينة بموجب إيصال سداد مبلغ جدية الحجز السابق سداده من فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد مبلغ جدية الحجز لديه، ابتداء من يوم الأحد الموافق 9/10/2016.

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