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تجديد حبس عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب

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تجديد حبس عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب تجديد حبس عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية بالسيدة زينب

أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، اليوم السبت، بتجديد حبس عصابة للأتجار في الأعضاء البشرية في السيدة زينب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من نعمة. ع. ، ربة منزل، بأنها حال ترددها على إحدى المقاهي دائرة القسم تعرفت على وفاء. ف. ربة منزل، وعرضت عليها الأخيرة التبرع بإحدى كليتيها مقابل مبلغ مالي وفي سبيل ذلك قامت المبلغة بتحرير إيصالات أمانة على بياض ضمانًا لإتمام الاتفاق، وأقامت بصحبتها ونجلتيها بسمة. ج. 7 سنوات، وسلمى 6 سنوات، بمحل إقامتها الكائن بدائرة قسم شرطة البساتين لحين إنهاء الفحوصات اللازمة، إلا أنها وعقب إجراء الفحوصات الطبية عدلت عن اتفاقها فقامت المشكو في حقها وآخرون بتهديدها بإيصالات الأمانة واحتجاز نجلتيها لإجبارها على إتمام الاتفاق المبرم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها بالاشتراك مع كل من شقيقها أحمد. ف. و٤ آخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وتم إلقاء القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم.

وكشفت التحقيقات الأمنية مع عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية في السيدة زينب عن مفاجأة مدوية بأن المتهمين كانوا يقومون بإجراء التحاليل الطيبة بمركز تحاليل يعمل به أحد المتهمين، ومركز لأمراض الكلى والفشل الكلوي الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل.

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