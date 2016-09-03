مغادرة آخر أفواج حجاج البر من ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع، اليوم السبت، مغادرة آخر أفواج حجاج البر على متن العبارة “برنسيسة”، وعليها 332 حاجًا و8 أتوبيسات حج، والعبارة “كوين نفرتيتى” وعلى متنها 255 حاجًا و6 أتوبيسات حج، والعبارة “سينا” وعلى متنها 192 حاجًا و5 أتوبيسات حج، وبذلك يصل إجمالى عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 10 آلاف و300 حاج و249 أتوبيس حج منذ بدء الموسم.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، إنه تم تسيير رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات وهى “برنسيسة” و”سينا” و”كوين نفرتيتى” لنقل الحج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني لتيسير وسرعة انهاء إجراءات الحجاج.

وأكد أنه جار التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور والتعاون بين أعضاء المجتمع المينائي لسرعة انهاء الإجراءات وتذليل كافة العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج وعدد من الكراسي المتحركة لكبار السن وكافة الاسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملى الأمتعة.

وأضاف “يوسف” أن موسم الحج لهذا العام شهد حالة من الطوارئ والاستعدادات الكثيفة ولم يشهد سفر الحجاج أي تكدس وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا من اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وحسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربي لمباشرة أعمال موسم الحج وتذليل كافة المصاعب في حينه والوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة.