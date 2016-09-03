وزير التربية والتعليم : الدراسة فى موعدها 24 سبتمبر.. ولا نية للتأجيل

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، أنه لانية إطلاقًا لتأجيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الدراسة فى موعدها بجميع المدارس فى 24 سبتمبر الجاري على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها “الشربيني”، بمرافقه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لافتتاح 3 مدارس جديدة ووضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية بقرية ترسا بطوخ.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير المناهج بمعرفة لجان الخبراء المشكلة، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لإقراره بعد أن تلقينا تقرير اليونسكو فى هذا الشأن، وسنبدأ مرحلة التطوير العام المقبل بمناهج الصف الأول الابتدائي، على أن يتم إزاحة بقية المناهج تباعًا لجميع الصفوف، ليتم الانتهاء من تغيير كل المناهج خلال 10 أعوام.