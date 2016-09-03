أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير التربية والتعليم : الدراسة فى موعدها 24 سبتمبر.. ولا نية للتأجيل

Google+ Print
وزير التربية والتعليم : الدراسة فى موعدها 24 سبتمبر.. ولا نية للتأجيل وزير التربية والتعليم : الدراسة فى موعدها 24 سبتمبر.. ولا نية للتأجيل

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، أنه لانية إطلاقًا لتأجيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء الدراسة فى موعدها بجميع المدارس فى 24 سبتمبر الجاري على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها “الشربيني”، بمرافقه الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لافتتاح 3 مدارس جديدة ووضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية بقرية ترسا بطوخ.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير المناهج بمعرفة لجان الخبراء المشكلة، وسيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لإقراره بعد أن تلقينا تقرير اليونسكو فى هذا الشأن، وسنبدأ مرحلة التطوير العام المقبل بمناهج الصف الأول الابتدائي، على أن يتم إزاحة بقية المناهج تباعًا لجميع الصفوف، ليتم الانتهاء من تغيير كل المناهج خلال 10 أعوام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا