صور.. المتحدث العسكري يستعرض جهود مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة

استعرض المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أبرز جهود قوات حرس الحدود في مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك في إطار استمرار جهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وتجار المواد المخدرة، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وقال المتحدث العسكري في بيان إن قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت من ضبط عربة ملاكي عثر بداخلها على 20 لفافة لنبات البانجو المخدر، بإجمالى وزن 20 كجم بمنطقة «معدية نمرة 6»، بالإضافة إلى ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية محملة بعدد “8″ لفافة البانجو المخدر بإجمالى وزن 4,5 كجم بمنطقة «القنطرة شرق».

وفى نطاق الجيش الثالث الميداني تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 4 عربات عثر بداخلهم على 9800 قاروصة سجائر مهربة و 195 كرتونة قطع غيار دراجات نارية غير خالصة الرسوم الجمركية، و54 لفافة النبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 54 كجم بمنطقة «نفق الشهيد أحمد حمدي»، بالإضافة إلى ضبط مزرعة لنبات البانجو المخدر تقدر مساحتها بحوالى 18 قيراط بمنطقة «وادي الأخضر».

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط يخت سياحى يحمل سم «MUTLUECE» وعليه عدد 3 أفراد سورىين الجنسية وعثر بداخله على “3829″ طربة لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن 764 كجم، و 1,9 مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وعدد من المبالغ المالية”، وذلك بمنطقة «أبو قير»، بالإضافة إلى ضبط 24 فرد خلال محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقتي «الإسكندرية – أبو قير».

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة السلوم من ضبط عدد “2″ عربة دفع رباعي بدون لوحات معدنية عثر بداخلهم على 88000 قرص لعقار التامول المخدر، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، بإجمالي وزن 300 كجم، بالإضافة إلى 699600 قرص لعقار الترامادول المخدر وعدد “3″ بندقية خرطوش، وعدد “2″ بندقية آلية وبندقية ضغط هواء وعدد “2″ خزنة بندقية آلية بالإضافة إلى ضبط 37 فرد خلال عمليات التسلل والهجرة الغير الشرعية بمنطقة السلوم.

وبمنطقة «رأس الحكمة» تم ضبط 4 عربات دفع رباعي عثر بداخلهم على “460″ فرش لجوهر الحشيش المخدر بإجمالي وزن 45 كجم، بالإضافة إلى بندقية خرطوش و 15 طلقة بندقية خرطوش.

وبمنطقة بحر الرمال الأعظم تم ضبط 3 عربات دفع رباعي بدون لوحات معدنية عثر بداخلهم على 13900 قاروصة سجائر مهربة.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة دفع رباعي عثر بداخلها على 392000 قرص لعقار التامول المخدر بمنطقة «البويطي»، بالإضافة إلى ضبط 4 أفراد ليبيين الجنسية يستقلون “2″ عربة دفع رباعي عثر بداخلهم على «2 بندقية خرطوش – بندقية ضغط هواء – 2 نظارة ميدان – 84 طلقة خرطوش» وذلك أثناء تواجدهم بطريقة غير شرعية بمنطقة «العوينات»، بالإضافة إلى ضبط 17 فرد من جنسيات مختلفة خلال عملية الهجرة غير الشرعية بمنطقة «الشلاتين» .

وفي سياق متصل وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول 3265 عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة .