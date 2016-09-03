مؤمن زكريا : الدوري الجديد صعب

قال مؤمن زكريا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، إنه جاهز للموسم الجديد بمنتهى الجدية والحماس، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، منح اللاعبين الدوافع الكافية لتفجير طاقاتهم ولبذل أقصى جهد من أجل الدخول بقوة في الموسم الجديد وحصد جميع البطولات سواء المحلية أو الإفريقية.

وأوضح لاعب وسط الأهلي أن الموسم الجديد سيكون أكثر صعوبة من الموسم الماضي في ظل التدعيمات التي أبرمتها جميع الفريق والتى تزيد من ارتفاع سقف الطموح للجميع بالمنافسة على درع الدوري أو على الأقل الدخول للمربع الذهبي.

وأوضح أن جميع الفرق تلعب دائمًا بأضعاف مستوياتها أمام الأهلي تحديدًا باعتباره حامل اللقب، وأن هذا الأمر اعتاد عليه الأهلي باعتبارها ضريبة البطولة.

وأشار “زكريا” إلى أنه يسعى دائمًا أن يكون على قدر ثقة وحسن ظن الجهاز الفني والإداري وأن يكون على قدر المسئولية أيضًا حتى يقدم موسمًا طيبًا ويكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد والذي يسعى فيه الأهلي للحافظ على بطولة الدوري وتلبية طموحات الجماهير باستعادة كأس مصر، والفوز أيضًا بدوري الأبطال من أجل العودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية.