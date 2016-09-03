السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة العشرين.. مساء اليوم

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، فى مقر إقامته بمدينة هانجتشو الصينية، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وذلك على هامش مشاركته كضيف شرف فى أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين، التى ستعقد يومى 4 و5 سبتمبر الجارى، بمشاركة نحو 25 من قادة العالم، أبرزهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، والفرنسي فرانسوا أولاند.

وتأتي أجندة قمة العشرين هذا العام تحت شعار بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 4 و5 سبتمبر، استجابة لدعوة الرئيس الصيني الذي تتولي بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، حيث وجهت الصين الدعوة لمصر، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، فضلا عن ثقل مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.