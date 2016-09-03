برلماني : زيارة السيسي للهند تأتي في توقيت حساس ومهم لمصر

قال النائب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، تأتي في توقيت حساس ومهم للدولة المصرية وهي على أبواب العديد من التحديات والمخاطر.

وأضاف “عثمان”، أن الاقتصاد الهندي واعد، ويحقق معدلات نمو سريعة ويمكن لمصر الاستفادة من هذه التجربة حيث تتشابه الظروف في الدولتين، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس للهند تعتبر أحد أساسيات السياسة المصرية الخاصة بدعم العلاقات مع دول الجنوب.

ولفت إلى عمق أواصر الصداقة بين مصر والهند، مشيرًا إلى زيادة حجم الصادرات والوارادات بين البلدين منذ عقود طويلة.

وأوضح أن الزيارة لها أهداف عديدة في مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والهند في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والعمل على تعزيز العلاقات السياسية بين مصر والهند وتوحيد وجهات النظر في العديد من الملفات السياسية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الزيارة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والهند.