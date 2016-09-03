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«الكسب غير المشروع» ينفي منع وزير التموين السابق من السفر

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«الكسب غير المشروع» ينفي منع وزير التموين السابق من السفر «الكسب غير المشروع» ينفي منع وزير التموين السابق من السفر

خالد حنفي وزير الأسبق

نفى المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، في تصريحات صحفية اليوم السبت، ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية، بشأن منع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصًا من المستوردين وأصحاب الصوامع،  من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصول، كإجراء احترازي خوفًا من هروبهم.

وأوضح “السعيد” أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير من لجنة تقصي الحقائق، المحال من مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه فور وصول التقارير سيتم بحثها على الفور وإصدار بيان صحفي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، وأمرت بحبس المتهمين المتورطين فى قضية فساد بمحافظة القليوبية، وهما «ياسر م ع- وأحمد م» 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد في الموعد القانوني.

كما النيابة بضبط وإحضار أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع، بالإضافة إلى مالكو الصوامع.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط “فوزي ع أ” مندوب مديرية التموين، وبعرضه على نيابة شمال بنها الكلية قررت حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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