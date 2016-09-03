«مستورة» يتوج بذهبية مهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية

توج فيلم «مستورة» بذهبية مهرجان ساقية الصاوي الثاني عشر للأفلام التسجيلية، والذي اختتم أعماله مساء أمس الجمعة، كماحصد الفيلم أيضًا جائزة أفضل مونتاج، وقد تسلم الجائزتين مهند دياب مخرج ومونتير الفيلم.

الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ويعد تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصص واقعية لمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن، تلقي من خلاله الضوء على حياتهم الواقعية، وكيفية تأثير ذلك المعاش الجديد على تغيير حياتهم ومساعدتهم في تعليم أبنائهم وقدرته على إتاحة بارقة أمل جديدة لسد حاجتهم من الفقر والمرض.

وأشاد محمد الصاوي مؤسس الساقية الثقافية بدور جهات الإنتاج في دعم تلك الأفلام، التي من شأنها الوصول إلى المواطن البسيط في كافة أنحاء الجمهورية.

يذكر أن برنامج تكافل وكرامة للدعم المالي المشروط قد حقق بعد عام من بدء تنفيذه تغطية لعدد ٧٠٨ ألف أسرة في ١٠ محافظات، في الصعيد بما يمثل ٢.٤ مليون فرد، وقد انطلق البرنامج في عامه الثاني ليغطي المزيد من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية في ٧ محافظات جديدة، حيث بدأت عمليات التسجيل في مطلع شهر الماضي بالقرى الأكثر فقرًا بمحافظات الوجه البحري والحدودية.

وقد أعلنت الحكومة عزمها التوسع في هذا البرنامج في الفترة القادمة حتى تقي الفئات الأكثر فقرا من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.