النيابة: التقرير الطبى لمقتل ضابط حدائق القبة وخطيبته لم يصدر حتى الآن

أكد مصدر بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أن تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل ضابط حدائق القبة وخطيبته، لم يصدر حتى الآن، حتى تتأكد النيابة من عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وأوضح المصدر، أن ملف القضية مازال قيد التحقيق، ولم تصدر النيابة قرارها فى حفظ القضية، حتى تتأكد من أن وفاة المجنى عليها كانت طبيعية بسبب حالة اختناق نتجت من انبعاث غاز سام داخل السيارة.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، تسلمت ملف التحقيق في واقعة مقتل ضابط وخطيبته بعد ان لقى مصرعهما، داخل سيارة فى أخر أيام عيد الفطر، وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة حدوث اختناق للمجنى عليهما.