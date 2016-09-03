أرقام #في_الدوري – 3 إحصائيات تاريخية يتشارك فيها الأهلي والزمالك

أقل من أسبوعين وتعود عجلة الدوري المصري للدوران.

63 نسخة تم لعبهم من قبل، يحملون في طياتهم عديد من الأرقام القياسية.. منها من يحمله الأهلي ومن يحمله الزمالك ومن تحمله أندية أخرى.

في هذا التقرير، يرصد FilGoal.com 3 أرقام يتشارك فيها الأهلي والزمالك بالتساوي في الدوري.

كل النسخ

لا يوجد أي فريق مصري شارك في جميع نسخ الدوري الممتاز سوى الأهلي والزمالك.

بالطبع لم يذق الزمالك أو الأهلي مرارة الهبوط للقسم الثاني، مثلهم مثل أندية إنبي وطلائع الجيش وبتروجيت ومصر للمقاصة وسموحة ووادي دجلة اللذين صعدوا ولم يهبطوا.

مرات الفوز في موسم واحد

أكبر عدد لمباريات الفوز في موسم واحد مسجل بإسمي الأهلي (26 مباراة في موسم 1974/75) والزمالك بنفس العدد في موسم 2014/15.

هداف الدوري

كل من الأهلي والزمالك حصل لاعبيهم على لقب هداف الدوري 10 مرات، لكنهم ليسوا الأكثر.

حصد لاعبو الترسانة والإسماعيلي لقب هداف الدوري 11 مرة.

أخر من نال شرف لقب هداف الدوري من الأهلي كان أمادو فلافيو في 2009، أما الزمالك فكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" في 2011.

أما أول أهلاوي حصد اللقب فكان السيد الضظوي في 1959، أما أول زمالكاوي فكان اليمني علي محسن في 1961.