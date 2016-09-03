أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يوضح خطواته لدعم إنشاء رابطة الأندية ودوري المحترفين

Google+ Print
الأهلي يوضح خطواته لدعم إنشاء رابطة الأندية ودوري المحترفين الأهلي يوضح خطواته لدعم إنشاء رابطة الأندية ودوري المحترفين

أعلن الأهلي عن خطواته في دعم إنشاء رابطة الأندية المحترفة من أجل تطبيق دوري المحترفين بشكل كامل على لسان عضو مجلس إدارته محمد عبد الوهاب.

وقال عبد الوهاب في تصريحات صحفية: "نؤكد على دعم الأهلي الكامل لإنشاء رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق دوري المحترفين بشكل كامل".

وأضاف "الأهلي يعد دائما سباق في مثل هذه الأمور. إدارة النادي عقدت الكثير من الاجتماعات مع إدارات أندية الدوري وأندية الدوري الممتاز "ب" من أجل توعيتها بحقوقها والمميزات التي ستجنيها حال لإنشاء رابطة الأندية المحترفة".

وواصل " الأهلي دائما وأبدا يبحث عن المصلحة العامة للكرة المصرية، وأنه في حال إنشاء رابطة الأندية المحترفة، سيكون للأهلي دورا كبيرا فيها ومن أول الداعمين لها وبقوة".

اقرأ أيضا - تقرير في الجول - سبعة شروط تعجيزية في دوري المحترفين "المصري"

وأكد عبد الوهاب على ثقته الكاملة في الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق على تحقيق آمال وطموحات المجلس والجماهير.

وأتم "الجميع في حالة تفاؤل كبيرة بتحقيق نتائج طيبة ومرضية لطموحات النادي خلال الفترة المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع