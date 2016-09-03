الأهلي يوضح خطواته لدعم إنشاء رابطة الأندية ودوري المحترفين

أعلن الأهلي عن خطواته في دعم إنشاء رابطة الأندية المحترفة من أجل تطبيق دوري المحترفين بشكل كامل على لسان عضو مجلس إدارته محمد عبد الوهاب.

وقال عبد الوهاب في تصريحات صحفية: "نؤكد على دعم الأهلي الكامل لإنشاء رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق دوري المحترفين بشكل كامل".

وأضاف "الأهلي يعد دائما سباق في مثل هذه الأمور. إدارة النادي عقدت الكثير من الاجتماعات مع إدارات أندية الدوري وأندية الدوري الممتاز "ب" من أجل توعيتها بحقوقها والمميزات التي ستجنيها حال لإنشاء رابطة الأندية المحترفة".

وواصل " الأهلي دائما وأبدا يبحث عن المصلحة العامة للكرة المصرية، وأنه في حال إنشاء رابطة الأندية المحترفة، سيكون للأهلي دورا كبيرا فيها ومن أول الداعمين لها وبقوة".

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وأكد عبد الوهاب على ثقته الكاملة في الجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق على تحقيق آمال وطموحات المجلس والجماهير.

وأتم "الجميع في حالة تفاؤل كبيرة بتحقيق نتائج طيبة ومرضية لطموحات النادي خلال الفترة المقبلة".