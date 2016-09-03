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الغذاء والدواء: دخان التبغ يحتوى على مادة سامة تسبب الإسهال والقىء

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الغذاء والدواء: دخان التبغ يحتوى على مادة سامة تسبب الإسهال والقىء الغذاء والدواء: دخان التبغ يحتوى على مادة سامة تسبب الإسهال والقىء

>كتب بيتر إبراهيم

هناك مصدر قلق جديد حول التبغ، حيث حذر خبير بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية من هذه المنتجات لأنها يمكن أن تأوى عدة أنواع من البكتيريا الضارة المحتملة التى تسبب الأمراض.

 

وقال الدكتور ستيفن فولى، الخبير فى أبحاث الميكروبيولوجى فى المركز الوطنى للبحوث السمية فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، إن التهاب الرئتين والإصابات الانتهازية نوعان من العدوى التى تحدث بشكل متكرر وأكثر شدة فى الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة بسبب التدخين.

 

وأوضح الباحثون أن السجائر تنتج مادة سامة تسمى "النتريت" والتى يمكن أن تسبب الإسهال وعدة أنواع من البكتيريا، وكذلك بعض سلالات المكورات العنقودية.

 

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثالث من شهر سبتمبر الجارى.


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