السعودية: 54 دولة أنهت اجراءات وصول حجاجها ونرحب بالإيرانين من دول أوروبا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، استمرار توافد ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج فى أجواء إيمانية وخدمية ميسرة.

وكشفت الوزارة، عبر موقعها الإلكترونى عن وصول الوفود الرسمية لأكثر من 54 دولة إلى المملكة العربية السعودية، من إجمالى 75 دولة من دول العالم العربى والإسلامى وكذلك دول الأقليات الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الجنسيات المسجلة لموسم حج هذا العام بلغ أكثر من 160 جنسية من كافة دول العالم، كما أكدت فى الوقت ذاته ترحيبها بالحجاج الإيرانيين الذين سيصلون لأداء فريضة الحج لهذا العام وبأعداد كبيرة من الدول الأوروبية وأمريكا واستراليا وغيرها من دول العالم.

أشارت، إلى أنه تم هذا العام بنجاح تطبيق نظام المسار الإلكترونى للحجاج؛ الذي أسهم فى تسهيل وتسريع آلية الحصول على تأشيرات الحج اليكترونيا وحماية حقوق الحاج، واختصار زمن الإجراءات اللازمة لإنهاء قدوم الحجاج، كما تم إطلاق نظام الأسورة الإلكترونية، الذي تم تطبيقه لأول مرة على الحجاج بدأ من موسم حج هذا العام 1437 والهادف إلى مساعدة الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال سرعة التعريف على الحجاج وقراءة بياناتهم وتمكين الوزارة من تقديم المساعدة اللازمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم وبمختلف جنسياتهم، داعية المولى عز وجل ان يحفظ على الحجيج أمنهم وأن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا.