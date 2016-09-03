اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادات الأزهرية بنسبة 63% للثانوية

أعتمد عباس شومان وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية، والشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين للعام الدراسي 2015/2016.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني 66.29%، وطبقا لبيان الأزهر الصادر اليوم، تصبح نسبة النجاح العامة للدورين معًا 63.18%، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشعبة العلوم الإسلامية 92.86%، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 92.11% .

وتقدم وكيل الأزهر الشريف بالتهنئة للطلاب الناجحين هذا العام متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكدا أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام يرجع إلى تحقيق الانضباط داخل اللجان ومواجهة الغش بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على الامتحانات بمشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية .

كما قرر وكيل الأزهر بدأ تقديم الطعون للدور الثاني اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6سبتمبر ولمدة خمسة عشر يوماً وفقًا للجدول الآتي: