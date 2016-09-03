أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة: واثقون من التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي ' رقم 1 ' قريبا

Google+ Print
برشلونة: واثقون من التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي ' رقم 1 ' قريبا برشلونة: واثقون من التوصل لاتفاق لتجديد عقد ميسي ' رقم 1 ' قريبا

قال روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة إن ليونيل ميسي سوف يجدد عقده مع برشلونة خلال الموسم الجاري، وأبدى ثقته من التوصل لاتفاق.

ويمتد عقد ميسي الحالي مع برشلونة حتى عام 2018، والنجم الأرجنتيني مع فريقه منذ 2004.

وصرح فيرنانديز لصحيفة "سبورت" الإسبانية :"هذا العام لدينا عدد من المواقف العالقة التي تحتاج لحلول".

وأضاف "لدينا رافينيا وسيرخيو بوسكيتس ونيمار وخافيير ماسكيرانو، قال الناس إننا لن نتفق، لكن في النهاية لم تكن هناك أي مشاكل".

وأتم "أنا مسرور لأن ميسي هو رقم 1 في العالم معنا، وسوف نتوصل لاتفاق، أنا واثق منذ ذلك الأمر كليا".

وجدد برشلونة عقود رافينيا ألكانتارا حتى 2020 ونيمار دا سيلفا وسيرخيو بوسكيتس حتى 2021 وخافيير ماسكيرانو حتى 2019.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع