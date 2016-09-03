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سكولز: مورينيو لم يخاطر مثل من سبقوه

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سكولز: مورينيو لم يخاطر مثل من سبقوه سكولز: مورينيو لم يخاطر مثل من سبقوه

قال بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، إن الصفقات التي أبرمها جوزيه مورينيو مدرب الفريق فور توليه المهمة سهلت عليه الأمور، مشيرا إلى أن ديفيد مويس ولويس فان جال لم يفعلا ما فعله البرتغالي.

وضم يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية هنريك ميخيتاريان وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا وإريك بايي.

وصرح سكولز لشبكة "سكاي سبورتس":"جودة اللاعبين الذين جلبهم مورينيو هم من صنعوا الفارق الأكبر".

وأضاف "المدربون السابقون مويس وفان جال خاطرا بإشراك بعض اللاعبين ربما كانوا يؤدون لكن ليس كما يجب أن يكون".

وتابع "مورينيو جلب لاعبين جاهزين، هذا ما كان يحتاجه، لاعبين جاهزين من أجل المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم "لم يكن وقتا مناسبا لمورينيو من أجل المخاطرة".

وتوج مانشستر يونايتد مع مورينيو ببطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

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