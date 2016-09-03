سكولز: ويلشير كان عليه الانضمام لروما

قال بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إن جاك ويلشير لاعب أرسنال المعار لبورنموث كان عليه أن يختار الانضمام لروما لكي يكتسب خبرة.

وانضم ويلشير إلى بورنموث في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية يوم الأربعاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح سكولز لشبكة "سكاي سبورتس":"إن اضطر لمغادرة أرسنال فكان عليه أن ينضم لفريق كبير مثل روما".

وأضاف "احصل على بعض الخبرة من الخارج، أعتقد أن هذا كان ليضيف له الكثير، ليكون أمرا رائعا له، وربما كان رائعا لمنتخب إنجلترا أيضا".

واستطرد "فقط لأنه انضم لبورنموث فهذا لا يعني أنه سيلعب طوال الوقت، عليه أن يؤدي أيا كان النادي الذي يلعب له، سواء كان بورنموث أو مان يونايتد أو أرسنال أو حتى روما".

وأتم "عليك أن تؤدي لكي تلعب مع الفريق الأول، أنا واثق أن هناك لاعبين حاليا في بورنموث يقولون إنهم سوف يلعبون بدلا منه، يريدون المشاركة على حسابه".