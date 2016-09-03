رايولا: كلوب قلل من بالوتيللي وعامله بطريقة سيئة

قال مينو رايولا وكيل أعمال ماريو بالوتيللي لاعب نيس إن يورجن كلوب مدربه السابق في ليفربول عامله بطريقة سيئة وجعله يتدرب مع الفريق الرديف.

وانضم بالوتيللي في أخر أيام سوق الانتقالات الصيفية إلى فريق نيس الفرنسي مجانا بعد فسخ تعاقده مع ليفربول.

وصرح رايولا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت":"في النهاية، إدارة ليفربول اعترفت أن كلوب أخطأ في حق بالوتيللي حينما أرسله للتدرب مع الفريق الرديف".

وأضاف "لست أحاول أن أحكم عليه كمدرب، لكنه بالنسبة لي ليس مدربا جيدا، لكنه لم يفهم ما هو عليه بالوتيللي".

وتابع "ماريو لم يشكو قط من التدرب وحيدا، لقد أخطأ كلوب وقلل منه، وعامله بطريقة غير جيدة".

وكان كلوب قد أخبر بالوتيللي في وقت سابق خلال الصيف إنه عليه أن يبحث عن فريق جديد للانضمام إليه لأنه لا مكان له في ليفربول، وبعد أن اتفق نيس على استعارة اللاعب، فسخ الحمر عقد المهاجم الإيطالي لينضم مجانا للفريق الفرنسي.