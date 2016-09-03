' لايعقل أن يكون ألكاسير أيقونة لفالنسيا وقلبه معلق بفريق أخر '

قالت لاي هون تشان رئيسة فالنسيا إن باكو ألكاسير مهاجم الفريق المنتقل حديثا لبرشلونة لم يرحل بسبب الأموال، لكن رغبة اللاعب هي ما حسم الأمر لصالح الفريق الكتالوني.

وكان باكو قد انضم إلى برشلونة في أخر أيام السوق الصيفية بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وصرحت لاي للصحفيين "إن كان الأمر بخصوص الأموال، فسيكون قرارا سهلا، لكن باكو لم يكن كبقية اللاعبين، إنه مشهور جدا".

وأضافت "إنه أيقونة ورمز لأكاديميتنا، لأنه معنا منذ كان في 11 من عمره".

واستطردت "في الأسبوع الماضي حينما أخبرني أنه يرغب في الرحيل، كنت محبطة، لكنني أتفهم أنه من الصعب على لاعب أن يرفض فرصة اللعب لنادي مثل برشلونة".

وأتمت "لكن لا يعقل أبدا أن تجعل من شخص أيقونة، وقلبه معلق بمكان أخر".

ويعد ألكاسير هو سادس صفقات برشلونة بعد دينيس سواريز وياسبر سيليسين وصامويل أومتيتي وأندري جوميز ولوكاس ديني.