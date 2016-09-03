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' باريس سان جيرمان فشل في تعويض إبراهيموفيتش '

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' باريس سان جيرمان فشل في تعويض إبراهيموفيتش ' ' باريس سان جيرمان فشل في تعويض إبراهيموفيتش '

قال جيروم روتن لاعب باريس سان جيرمان السابق إن فريقه فشل في تعويض رحيل زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد.

وكان عقد زلاتان إبراهيموفيتش قد انتهى مع كتيبة حديقة الأمراء خلال الصيف الجاري ورحل مجانا إلى مانشستر يونايتد.

وصرح روتن لراديو "مونت كارلو":"إن قارنت تعزيزات الموسم الماضي بالحالي، فستجد أنك خسرت إبرا، هناك دوما علامات استفهام حوله وأدائه بدوري أبطال أوروبا، لكننا لن نناقش هذا إنه لم يعد موجودا هنا".

وأضاف "سان جيرمان حاول استبدال إبراهيموفيتش لكنه فشل في ضم نيمار أو رونالدو كلاهما استمر مع فريقه، وإيجوايين انضم ليوفنتوس".

وتابع "قد يكون إيجوايين هو رقم 9 الحقيقي الذي يحتاجه باريس، بالنسبة لي احتاج الفريق لتعويض رحيل زلاتان وفوت الفرصة".

ولعب روتن لسان جيرمان في الفترة من 2004 وحتى 2010، وتوج معه بطلا لكأس فرنسا في 2006 وكأس الرابطة في 2008.

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