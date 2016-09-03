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رايولا: ماتويدي محبط لأنه استمر مع باريس سان جيرمان

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رايولا: ماتويدي محبط لأنه استمر مع باريس سان جيرمان رايولا: ماتويدي محبط لأنه استمر مع باريس سان جيرمان

قال مينو رايولا وكيل أعمال بليز ماتويدي لاعب وسط باريس سان جيرمان إن موكله محبط للغاية لأنه استمر مع فريقه خلال الصيف الجاري.

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت اهتمامها بضم اللاعب حسب تقارير صحفية مثل مانشستر يونايتد وتوتنام.

وفي تصريحات نقلتها "إي إس بي إن" لريولا:"ماتويدي محبط للغاية لأنه كان خارج سوق الانتقالات، كان يرغب في الرحيل".

وأضاف "الآن نحن في محادثات مع النادي وسنرى ما سيحدث، نحن متفاجئين بتأجيل المفاوضات".

وكان يوفنتوس قد حدد ماتويدي كخليفة لبول بوجبا الذي رحل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري بمبلغ 105 مليون يورو.

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