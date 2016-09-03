ماسكيرانو لـ ديبالا: انظر أين أصبح ميسي بعد طرده

قال خافيير ماسكيرانو متوسط ميدان برشلونة والأرجنتين إنه تحدث مع باولو ديبالا زميله في المنتخب ولاعب يوفنتوس حول طرده في أول مباراة دولية يبدأ بها.

وكان صاحب الـ22 عاما قد تحصل على إنذارين ضد أوروجواي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 1-0.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" قال ماسكيرانو:"أخبرته أن نفس الشيء حدث لميسي حينما بدأ مع المنتخب".

وأضاف "والآن انظر يا ديبالا كيف سارت الأمور".

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا يوم الأربعاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.