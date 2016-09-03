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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

موانيء السويس (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين و على متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأوضح “يوسف” أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال العبارة امانة و على متنها 1319 راكب و 99 سيارة منهم 32 سيارة رسالة تصدير و السفينة الحرية و على متنها 32 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 46 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 شاحنة و 63 راكب كما تغادر الميناء السفينة جوهر رشا و على متنها 21 الف طن فوسفات متجهة الى الهند.

على جانب آخر، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 499 راكب و 112 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 332 راكب و 38 سيارة و 15 شاحنة و مغادرة العبارة الرياض و على متنها 606 راكب و 110 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 راكب و 86 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 353 راكب و 22 براد و 17 تريلا و 2 سيارة كما تغادر العبارة سينا و على متنها 44 راكب و 24 تريلا و 18 براد.

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