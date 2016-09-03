أرقام في الجول – من تلك المراكز يسجل أحمد حمودي أهدافه

متفوق في مركز الجناح الأيمن نظرا لأنه يجيد اللعب بالقدم اليمنى، ومن هذا المكان سجل النسبة الأكثر من أهدافه، هو أحمد حمودي لاعب الزمالك وبازل السابق.

وكشف FilGoal.com الخميس خطوة جديدة من الأهلي في اتجاه حمودي. النادي استطلع رأي اللاعب وحمودي لم يبد أي اعتراض على الانضمام للأهلي. (طالع التفاصيل)

وتحدث حسام البدري المدير الفني للأهلي لأول مرة عن فكرة التعاقد مع حمودي مؤكدا أنه يفكر في ذلك الأمر. (طالع تصريحات حسام البدري عن حمودي)

وفسخ حمودي تعاقده مع نادي بازل السويسري قبل أيام بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

حمودي طوال مشواره الكروي مع سموحة ثم بازل السويسري وبعده الزمالك سجل 18 هدفا في جميع البطولات، يستعرض FilGoal.com المراكز الذي سجل منها حمودي أهدافه.

الجناح الأيمن

هو المركز المفضل لحمودي وعندما لعب في هذا المركز سجل 12 هدفا بواقع 8 أهداف مع سموحة و3 أهداف مع الزمالك وهدف مع بازل.

هذا يعني أن حمودي يسجل 67% من أهدافه من مركز الجناح الأيمن الذي يتيح له فعالية أكبر على المرمى.

الجناح الأيسر

أما في مركز الجناح الأيسر سجل حمودي 4 أهداف بواقع 3 أهداف مع سموحة وهدف وحيد مع بازل.

لاعب الوسط المهاجم

عندما لعب حمودي في خط الوسط في مركز صانع الألعاب استطاع تسجيل هدفين مع سموحة.