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الأهلي يعلن دعمه لانشاء رابطة الأندية المحترفة

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الأهلي يعلن دعمه لانشاء رابطة الأندية المحترفة الأهلي يعلن دعمه لانشاء رابطة الأندية المحترفة

محمد عبد الوهاب

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، على دعم الأهلي الكامل لانشاء رابطة الأندية المحترفة خلال الفترة المقبلة، من أجل تطبيق دوري المحترفين بشكل كامل.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الأهلي يعد دائما سباق في مثل هذه الأمور، مضيفًا أن إدارة النادي عقدت الكثير من الاجتماعات مع إدارات أندية الدوري وأندية الدورري الممتاز “ب” من أجل توعيتها بحقوقها والمميزات التي ستجنيها حال لانشاء رابطة الأندية المحترفة.

وشدد عضو مجلس إدارة النادي على أن الأهلي دائمًا وأبدًا يبحث عن المصلحة العامة للكرة المصرية، وأنه في حال انشاء رابطة الأندية المحترفة، سيكون للأهلي دورًا كبيرًا فيها ومن أول الداعمين لها وبقوة.

كما أبدى ثقته الكاملة في الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وقدرتهم على تحقيق آمال وطموحات المجلس والجماهير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن الفريق يضم جهاز فني على أعلى مستوى، بقيادة الكابتن حسام البدري، بالإضافة لوجود مجموعة من اللاعبين يعدون الأفضل في ، مشيرًا إلى أن الجميع في حالة تفاؤل كبيرة بتحقيق نتائج طيبة ومرضية لطموحات النادي خلال الفترة المقبلة.

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