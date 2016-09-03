أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قاضي «كتائب حلوان»: إخلاء سبيل «علياء عواد» جاء لأسباب إنسانية واجتماعية

Google+ Print
قاضي «كتائب حلوان»: إخلاء سبيل «علياء عواد» جاء لأسباب إنسانية واجتماعية قاضي «كتائب حلوان»: إخلاء سبيل «علياء عواد» جاء لأسباب إنسانية واجتماعية

كتائب حلوان – أرشيفية

أكد المستشار فتحي البيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، أن قرار إخلاء سبيل “علياء عواد”، المتهمة بالقضية، جاء لأسباب إنسانية، لأنها فتاة بين المتهمين.

قال المستشار فتحي البيومي ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، التي تنظر القضية المعروفة بـ«كتائب حلوان»، إن المحكمة لا يُمكن أن تٌخلي سبيل أي متهم ، إلا بعد أن تٌصدر حُكمها بالقضية ، متحدثًا عن سبب إخلاء سبيل المتهم “علياء عواد ” ، المنسوب اليها تصوير المقطع المصور الشهير للكتائب .

وأشار القاضي ، إلى أن قرار إخلاء السبيل في 28 مارس الماضي، كان لأسباب إنسانية و اجتماعية لأنها الفتاة الوحيدة بين المتهمين .

وجاء حديث المحكمة تعقيبًا على ما تقدم به الدفاع، حيث أشار دفاع المتهم أحمد كمال لطلبه بسماع شاهد ضابط بمباحث السجن، وذلك لإثبات أن المتهم كان محجوزًا بالسجن وقت الواقعة المسندة اليه ، فيما قال دفاع المتهم أحمد سعد بأن موكله يعاني من حالة صحية سيئة.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا