قاضي «كتائب حلوان»: إخلاء سبيل «علياء عواد» جاء لأسباب إنسانية واجتماعية

أكد المستشار فتحي البيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، أن قرار إخلاء سبيل “علياء عواد”، المتهمة بالقضية، جاء لأسباب إنسانية، لأنها فتاة بين المتهمين.

قال المستشار فتحي البيومي ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، التي تنظر القضية المعروفة بـ«كتائب حلوان»، إن المحكمة لا يُمكن أن تٌخلي سبيل أي متهم ، إلا بعد أن تٌصدر حُكمها بالقضية ، متحدثًا عن سبب إخلاء سبيل المتهم “علياء عواد ” ، المنسوب اليها تصوير المقطع المصور الشهير للكتائب .

وأشار القاضي ، إلى أن قرار إخلاء السبيل في 28 مارس الماضي، كان لأسباب إنسانية و اجتماعية لأنها الفتاة الوحيدة بين المتهمين .

وجاء حديث المحكمة تعقيبًا على ما تقدم به الدفاع، حيث أشار دفاع المتهم أحمد كمال لطلبه بسماع شاهد ضابط بمباحث السجن، وذلك لإثبات أن المتهم كان محجوزًا بالسجن وقت الواقعة المسندة اليه ، فيما قال دفاع المتهم أحمد سعد بأن موكله يعاني من حالة صحية سيئة.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.