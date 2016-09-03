مغادرة آخر أفواج حجاج البر من ميناء نويبع

شهد ميناء نويبع مغادرة اخر افواج حجاج البر و ذلك على متن العبارة برنسيسة و عليها 332 حاج و 8 باص حج و العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 255 حاج و 6 باص حج و العبارة سينا و على متنها 192 حاج و 5 باص حج و بذلك يصل اجمالى عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع 10 الاف و 300 حاج و 249 باص حج منذ بدء الموسم.

و قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم تسيير رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات و هى برنسيسة و سينا و كوين نفرتيتى لنقل الحج من ميناء نويبع الى ميناء العقبة الاردنى من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الاردنى لتيسير و سرعة انهاء اجراءات الحجاج.

كما تم التنسيق المستمر مع محافظة جنوب سيناء و ادارة المرور و التعاون بين اعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء الاجراءات و تذليل كافة العوائق و تزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج و عدد من الكراسى المتحركة لكبار السن و كافة الاسعافات الطبية و تنظيم عمل حاملى الامتعة.

و اضاف يوسف ان موسم الحج لهذا العام شهد حالة من الطوارىء و الاستعدادات الكثيفة و لم يشهد سفر الحجاج اى تكدس و ذلك من خلال تشكيل لجنة عليا من اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر و اللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية و حسين الصعوب مدير عام شركة الجسر العربى لمباشرة اعمال موسم الحج و تذليل كافة المصاعب فى حينه و الوقوف على الاجراءات العملية و التشغيل و تذليل جميع الصعوبات الواردة.