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بالصور.. بدء الأنشطة بقصر ثقافة كركر بأسوان بعد افتتاح وزير الثقافة له‎

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ارشيفية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

بدأت مديرية الثقافة بأسوان، أنشطتها الصيفية بتنظيم قافلة ثقافية بقصر ثقافة وادى كركر، وذلك عقب افتتاحه يوم الأربعاء بحضور وزير الثقافة حلمى النمنم ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة دكتور سيد خطاب ورئيس اقليم جنوب الصعيد الباحث سعد فاروق ومدير عام فرع ثقافة اسوان محمد ادريس .

وتضمنت الفاعليات: ورشة فنون تشكيلية لتدريب الاطفال على الرسم، مناقشة قصة مع الاطفال بمكتبة الطفل ، ساعات حرة للاطفال بقاعة الكمبيوتر.

وتلاها تقديم مجموعة من الاستعراضات لفريق مسرح طفل قصر ثقافة اسوان، وهى : “من غيرك مش هتكمل ، أرض الشرق ، اسمر صغير يادوب ، بلد الهوى ، سى لا فى ، لوكا لوكا ” .

وفى الختام تم تقديم استعراضات بالماسكات بقيادة مدرب الفريق أحمد كشرى ومسئول المسرح موسى محمد احمد.

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