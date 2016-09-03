هذا هو سر الأميرة كيت ميدلتون

صرحت دوقة كامبريدج الأميرة كيت kate middleton مؤخرا أنها تتوق سراً كي تكون مزارعة بنفسها؛ وذلك أثناء زيارتها والأمير وليام William لمزارعي شاطئ نيوكواي الشبان في قرية كورنوال البريطانية.

وخلال حديث دوقة كامبريدج مع أحد مزارعي Wadebridge كشفت أنها تعلّم ابنها الأمير جورج (3أعوام) ابنتها الأميرة شارلوت (عاماً واحداً) كيفية رعاية الأرض والحفاظ عليها في منزلهم الريفي في نورفولك.

وبحسب مجلة People فقد أخبر المزارع الصحافيين أن الأميرة كيت تعلّم الأمير جورج الفرق بين الشعير والقمح وكل ما ينمو في المزرعة هناك، وأضاف أنها ترغب في تعليم طفليها كل ما يخص الزراعة، خاصة زراعة التفاح في البستان، وأنها تريد أن تكون مزارعة بالسر.

يذكر إن دوق ودوقة كامبريدج يتحضران لزيارة رسمية إلى كندا برفقة ولديهما هذا الشهر، حيث ينتظرهما عدد من الأنشطة.

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