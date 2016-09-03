طاهر يتحدث عن شرطين لملعب الأهلي في الدوري وتفعيل الشروط الجزائية لـ ' لاعبي المنافسين '

قال محمود طاهر رئيس الأهلي إن ناديه حدد شرطين للملعب الذي سيستضيف لقاءات الفريق في الدوري المصري.

وكان الأهلي قد طلب خوض مبارياته في الدوري على استاد القاهرة.

وقال طاهر في تصريحات صحفية: " الأهلي ليست لديه أي أزمة على الإطلاق وسبق وأن حدد ستاد القاهرة كرغبة أولى لإقامة المباريات عليه".

وأضاف "وإن تعذر الامر في اللعب على ستاجد القاهرة فان الاهلى مستعد للعب على أي ملعب آخر بشرط ان يكون داخل القاهرة، وان يصلح من الناحية الأمنية وجاهز لاستضافة مباريات الأهلي".

وخاض الأهلي معظم مواجهاته على أرضه الموسم الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كما تحدث رئيس النادي الأهلي عن التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة الأهلي في تفعيل الشروط الجزائية للاعبي الزمالك مثل باسم مرسي وأحمد الشناوي وهو ما نفاه طاهر جملة وتفصيلا.

وقال طاهر " الأهلى يحترم تعاقدات كل الأندية مع لاعبيها. الأهلى لم ولن يدخل في مفاوضات مع أى لاعب مرتبط بعقد مع ناديه إلا من خلال الأبواب الرسمية".

وشدد "الفريق جاهز للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل، أثق في الجهاز الفني وجميع اللاعبين، وعلى قدرة الفريق على الفوز بكل البطولات محليا وإفريقيا في الموسم المقبل".

وأكمل " الفريق يضم كوكبة من أفضل اللاعبين في مصر ويقودهم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة حسام البدري".

وأشار " مجلس الإدارة لن يتأخر عن دعم الفريق في أي وقت وتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني".

وأتم "حرصت على حضور المران الجماعي للفريق امس الجمعة في اول تجمع بعد فترة الراحة ، للشد من أزر اللاعبين قبل إنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد".